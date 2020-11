Varese sconfitto, Sassarini: “L’impegno della squadra è stato encomiabile”

Il Varese cade a Imperia, sconfitto 2-0 al termine di una gara di difficile lettura ma che vede i biancorossi sconfitti e ancora relegati a zero punti in classifica.

Al termine della partita il tecnico dei biancorossi David Sassarini cerca di analizzare il match: «Non era facile, abbiamo fatto una buona partita, prendendo un gol da 45 metri senza che l’Imperia entrasse in area nostra. Non ho visto le immagini, ma se ci fossero i calci di rigore che non ci hanno dato sarebbe grave. Ci devono portare rispetto perché ci stiamo allenando in una situazione di difficoltà».

«La partita la squadra l’ha fatta – prosegue Sassarini -, per come poteva al cento per cento. Se abbiamo la possibilità di giocare sono sicuro che ne perderemo poche di gare così. È innegabile che i dettagli fanno i risultati e su quelli abbiamo perso la partita. Abbiamo bisogno di tempo e lavoro, ma sotto l’aspetto dell’impegno la squadra è stata encomiabile. Viscomi è straordinario nel trasmettere segnali in campo ai compagni e guidare la squadra. Tra tre giorni giochiamo, abbiamo rabbia dentro e vogliamo dimostrare che meritiamo di più».