Aggredisce a pugni e calci l’autista del pullman in centro a Varese

È stato aggredito a pugni e calci al termine del suo turno di lavoro. Autolinee Varesine denuncia l’aggressione ai danni di un suo autista avvenuta nel pomeriggio di martedì’ 29 dicembre.

L’aggressione è avvenuta in pieno centro, in Corso Moro, dove il dipendente dell’azienda di trasporti aveva finito il turno ed era sceso dal mezzo.

«L’aggressore – spiega in una nota l’azienda di trasporti pubblici – un uomo italiano di mezz’età, è rimasto a bordo dell’autobus sino a quando l’autista non è sceso per il cambio turno: dopo averlo lungamente apostrofato con minacce e insulti, il soggetto è passato alle mani e solo l’intervento di altri dipendenti dell’azienda, oltre a quello pressoché immediato di una pattuglia di Polizia Locale, ha rapidamente posto fine ad un episodio assolutamente grave ed increscioso. Agli Agenti e a tutte le Forze dell’Ordine, sempre presenti nel momento del bisogno, va ovviamente il più sincero ringraziamento per l’intervento quanto mai tempestivo».

Autolinee Varesine esprime un profondo sdegno per l’ingiustificabile accaduto e tutelerà il suo collaboratore, che ha dovuto ricorrere alle cure di Pronto Soccorso, in tutte le sedi opportune: il soggetto è stato denunciato sia per l’aggressione fisica in sé, sia per la conseguente interruzione di pubblico servizio. Peraltro, buona parte dell’episodio è stata registrata dalle telecamere di bordo dell’autobus.