Ai punti prelievo degli ospedali della Sette Laghi si accede solo su appuntamento

L’accesso al punto prelievi degli ospedali della Sette Laghi sarà solo su appuntamento. Dal prossimo 9 dicembre viene introdotta una nuova modalità di accesso obbligatoria ai punti prelievo di ASST Sette Laghi (con qualche eccezione di seguito specificata).

L’introduzione della nuova procedura oltre ad evitare il rischio assembramenti e quindi la potenziale diffusione del contagio, sarà utile a ridurre le attese perchè si accederà su prenotazione in fasce orarie prestabilite. La procedura – di utilizzo facile e intuitivo – avviene tramite un sito accessibile dal proprio telefonino, tablet o computer all’indirizzo

https://prenota.asst-settelaghi.it/

Il sistema “Clicca e prenota” individua delle fasce orarie e consente la prenotazione entro un limite di posti prestabilito in funzione delle dimensioni della struttura prescelta. Perchè il processo funzioni è fondamentale che tutti lo utilizzino e rispettino la fascia oraria prescelta. Non sarà dunque possibile effettuare il prelievo senza aver prenotato con la nuova modalità telematica.

Restano ovviamente in vigore tutte le regole previste per l’accesso alle sedi dell’Azienda ovvero:

• Indossare la mascherina chirurgica

• Non farsi accompagnare con la sola eccezione dei casi previsti (disabili, minori e persone non autosufficienti).

• Sottoporsi alla verifica della temperatura corporea che non dovrà superare i 37,5°C. Tale verifica sarà effettuata ai check point, agli ingressi, ben evidenziati da appositi cartelli.

Si invitano comunque gli utenti a non uscire di casa se la temperatura supera il valore indicato.

I punti prelievo interessati alla nuova modalità sono:

• Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi Varese

• Ospedale Filippo Del Ponte Varese

• Ospedale Luini Confalonieri di Luino

• Ospedale Causa Pia Luvini di Cittiglio

• Ospedale Galmarini di Tradate

• Ospedale Carlo Ondoli di Angera

• Poliambulatorio di Arcisate

• Poliambulatorio di via Monte Rosa, Varese

Per i punti prelievo di Azzate, Gavirate, Malnate, Sesto Calende, Varano Borghi e Viggiù, l’accesso rimane consentito con le modalità precedenti.



Per qualsiasi problematica o errori tecnici relativi al portale saranno in funzione due numeri di telefono dedicati dal lunedì al venerdì (non festivi) dalle 9:00 alle 16:00. I numeri sono i seguenti: 0332 278441 oppure 0332 393224