Al Camelot di Gallarate incontri tra famigliari e ospiti divisi dal vetro

Molte Rsa italiane stanno adottando la stanza degli abbracci per far incontrare gli ospiti con i propri famigliari, divisi da una parete in plastica e con due maniche che consentono di abbracciarsi “a prova di contagio da Coronavirus”.

Diversa è, invece, la strategia del Camelot di Gallarate, dove è stato riconvertito il bar a sala degli incontri. «Il nostro bar è inutilizzato dai marzo – spiega la responsabile di struttura, Marusca Bianco – perciò abbiamo deciso di rinnovarne l’utilizzo»: è stato allestito un impatto audio amplificato «per due postazioni vetro tra ospiti e famigliari nel nostro bar».

Questa soluzione – spiega – consente di parlarsi al microfono e «di vedersi integralmente» e, insieme alle consuete videochiamate attivate già a inizio pandemia, continua ad alimentare la socializzazione degli anziani affinché non si sentano isolati.