Al Camelot di Gallarate si riaffaccia il Coronavirus, con dieci casi

La casa di riposo di Gallarate Camelot 3SG registra un nuovo focolaio di Coronavirus, nel nucleo Alzheimer, la sezione che si occupa appunto di questa specifica patologia: circa metà degli ospiti, vale a dire dieci persone, sono positive al Sars-Cov-2.

I casi, confermati anche dal sindaco Andrea Cassani (la Camelot-3SG è azienda di proprietà comunale), non presentano ad oggi profili di gravità: due ospiti hanno la febbre e hanno quindi sviluppato la malattia, il Covid-19. Gli altri risultano invece asintomatici.

Nella prima fase della pandemia il contagio da Coronavirus si era presentato nei giorni intorno a Pasqua e aveva costretto a riorganizzare la struttura per isolare i malati. Alcuni decessi per Covid-19 erano stati poi registrati.

Nelle ultime settimane la casa di riposo ha nuovamente innalzato le misure di sicurezza, per evitare il rischio che il Coronavirus si affacciasse in struttura. Ora gli sforzi sono orientati ad isolare il più possibile il reparto dove si è presentato il contagio.