Anche Ispra e Cadrezzate con Osmate preparano le “Scatole di Natale”

Anche Ispra e Cadrezzate con Osmate partecipano alla bella iniziativa delle “Scatole di Natale” che sta spopolando in diversi comuni del Varesotto.

La parrocchia, in collaborazione con la Caritas e il Centro Elpis di Ispra, nelle prossime settimane raccoglieranno le scatole di Natale da distribuire alle famiglie bisognose del territorio.

Sarà possibile consegnare le scatole presso:

Centro Elpis di Ispra in via Marconi 278 previo appuntamento telefonico

– Mercoledì 9 dalle 9.15 alle 11.15

– Lunedì 14 dalle 14 alle 15.45

– Giovedì 17 dalle 9.15 alle 11.30

Parrocchia di Ispra e Cadrezzate

-Sabato 12 dalle 16 alle 17.30

-Domenica 20 dalle 9.00 alle 12.00

Le scatole saranno poi consegnate, per la distribuzione alla Caritas e alle case di residenza anziani presenti sul territorio

“Scatole di Natale” è un progetto di solidarietà per dare un po’ di gioia ai più bisognosi in questo periodo strano e difficile ma pur sempre natalizio!

Come fare una “Scatola di Natale”

Prendi una scatola delle scarpe e mettici dentro 1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.), 1 cosa golosa, 1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite ecc.), 1 prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo ecc.) e 1 biglietto gentile… perché le parole valgono anche più degli oggetti!

Qualche precisazione:

Scatola Uomo/Donna:

* La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere “usati” ma in buono stato

* La Cosa Golosa: Cibo non deperibile e nuovo

* Il Prodotto di Bellezza: Deve essere nuovo…non penso vi piacerebbe ricevere un bagno schiuma a metà

* Il Biglietto Gentile: forse la cosa che scalderà di più il cuore di chi aprirà la vostra scatola!

Scatola Bimbo:

* La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere “usati” ma in buono stato – indicare sempre età e sesso sulla scatola

* La Cosa Golosa: Caramelle sarebbero apprezzatissime

* Il Prodotto di Bellezza: Un dentifricio o uno spazzolino per bambini, dei gioiellini per bambini ecc.

* Il Biglietto Gentile: Un disegno fatto dal vostro bambino potrebbe essere un bellissimo pensiero

Incarta la scatola, decorala e scrivi in un angolo a chi è destinato il dono: donna, uomo o bambino/a (aggiungere fascia età)