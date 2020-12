Antisportivo a Scola, il comunicato degli arbitri: “Decisione corretta”

L’ultima sconfitta casalinga della Openjobmetis continua a far parlare, non solo perché Varese si trova all’ultimo posto in classifica, ma anche per l’antisportivo fischiato a 18 secondi dalla fine a Luis Scola, decisione degli arbitri – con tanto di instant replay – che di fatto ha condizionato la gara e permesso a Treviso di compiere il definitivo sorpasso sui biancorossi.

A fine gara il general manager varesino Andrea Conti ha protestato a lungo – subendo una multa salata da parte del giudice sportivo – e poi ai microfoni ha rincarato la dose definendo la scelta dei direttori di gara «agghiacciante».

Il discorso è proseguito anche oltre la gara: antisportivo sì o no? Nella serata di mercoledì 30 dicembre è arrivato anche la nota ufficiale del Comitato Italiano Arbitri che ovviamente difende l’operato dei “fischietti”.

Il comunicato: