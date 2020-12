Apertura straordinaria dei cimiteri di Busto Arsizio

In occasione delle festività natalizie, mercoledì 23 dicembre i cimiteri cittadini di Busto Arsizio rimarranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

Il provvedimento è stato preso dal sindaco Emanuele Antonelli, nonostante il mercoledì sia giorno di chiusura, per favorire l’accesso ai cimiteri in sicurezza: l’ampliamento dei giorni di apertura permette infatti di limitare i rischi di eventuali assembramenti.