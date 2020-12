Autostrada A8, chiusi per una notte gli svincoli di Solbiate e Castellanza

Sulla autostrada A8 Milano–Varese, sarà chiuso lo svincolo di Solbiate Arno nella notte del 21-22 dicembre, in entrata verso Milano e Varese e in uscita per chi proviene da Varese e da Milano.

La chiusura è necessaria per consentire lavori di pavimentazione: lo svincolo avrà dunque le limitazioni indicate dalle 21:00 di lunedì 21 alle 6:00 di martedì 22 dicembre.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Cavaria, al km 34+000, o di Castronno, al km 40+000.

Per lavori di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di lunedì 21 e martedì 22 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà inoltre chiuso lo svincolo di Castellanza, solo in entrata verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano, al km 16+000.