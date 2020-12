Belli, colorati e solidali: con i regali di Good Samaritan donare è una gioia

L’emergenza sanitaria non ferma il Natale solidale di Good Samaritan, l’organizzazione di volontariato che quest’anno offre le sue bellissime idee regalo nello shopping online sul sito dell’associazione.

Una vera bottega virtuale dove scegliere capi d’abbigliamento e accessori per la casa con stoffe tessute artigianalmente, agende, presepi, bigiotteria e tantissimi altri oggetti realizzati a mano dalle donne della Cooperativa Wawoto Kacel di Gulu, che ospita donne vulnerabili con i loro bambini, dando loro la possibilità di lavorare e di avere accesso a tanti servizi: pagamento di tasse scolastiche per i loro figli, progetti di micro credito, corsi di alfabetizzazione, servizio di asilo nido per i figli piccoli, corsi di aggiornamento della propria specializzazione, supporto psicologico e la possibilità di esprimere loro stesse e condividere storie e sofferenze con le altre socie.

Sul sito ci sono anche diverse tipologie di regali solidali, che con una piccola donazione permettono all’associazione di portare avanti tanti progetti importanti.

Per gli acquisti online è possibile avere sia la spedizione con corriere sia la possibilità di ritiro presso lo showroom di Good Samaritan, a Castronno, in via Cacciatori delle Alpi, 16.

Per chi preferisse acquistare direttamente domenica 20 dicembre lo show room di Castronno sarà aperto dalle 15 alle 19.