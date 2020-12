Bregazzana ha le sue luci di Natale: è la prima volta nella sua storia

Da ieri sera il borgo varesino di Bregazzana è illuminato da 2 grandi stelle comete, luci di Natale entrate in funzione nella serata di domenica.

Un piccolo, ma importante segno per la frazione: è infatti la prima volta in assoluto che vengono montate dal comune delle luminarie nelle sue strade.

«Spero davvero sia un messaggio di serenità e un augurio di buon Natale per tutto il quartiere» ha scritto agli abitanti l’assessore alle perferie Francesca Strazzi.

«Ringraziamo infinitamente l’Assessore che, grazie al suo impegno sin dalla nostra formazione come comitato Amici di Bregazzana ci ha sempre seguito e per Natale ha organizzato 2 favolosi eventi i quali hanno riunito tutta la nostra piccola comunità ma non solo, fatto che non accadeva da alcuni decenni – rispondono gil Amici di Bregazzana, associazione che anima la frazione di Varese – Raccogliamo con il cuore il suo messaggio e le auguriamo tutto il bene possibile».