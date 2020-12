“Il buon management nelle PMI” nella nuova puntata di LIUC Talks

La LIUC vista con gli occhi dei propri studenti e laureati, ma anche attraverso quelli di aziende che collaborano con l’Università, in un format in onda sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell’ateneo: è LIUC Talks, il faccia a faccia tra docenti, studenti e manager.

“Il buon management nelle PMI” è il titolo della puntata in programma mercoledì 16 dicembre 2020 alle 18.

Interverranno Federico Visconti (Rettore della LIUC), Carlo Robiglio (Presidente Piccola Industria di Confindustria) e Angelo Vergani (CEO di Contract Manager Srl).

La puntata sarà dedicata al ruolo dei manager nelle piccole e medie imprese italiane, tra gestione dell’emergenza e scenari futuri tutti da disegnare.

Si parlerà delle competenze necessarie per ricoprire questo ruolo, dei percorsi formativi più adatti e, in generale, del contributo che le Università possono dare per formare i buoni manager del futuro.