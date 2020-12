Cade in mountain bike nei boschi, soccorso un diciassettenne a Comerio

Brutta avventura questo pomeriggio, sabato 19 dicembre, per un ragazzo di 17 anni che caduto mentre percorreva un sentiero nei boschi in mountain bike, è stato recuperato dal soccorso alpino.

E’ accaduto intorno alle 15. Il giovane si è inerpicato con la sua bicicletta in zona Pian delle Resinose a Comerio, in compagnia di amici. Quando dev’essere andato storto e il ragazzo e caduto ferendosi. Impossibile tornare indietro in bicicletta e quindi i compagni hanno lanciato l’allarme e subito si sono mobilitati i soccorsi: sul posto gli uomini del soccorso alpino di Varese, i vigili del fuoco di Varese e il personale di Areu.

Il ragazzo è stato recuperato e trasportato all’ospedale di Varese, dove è stato medicato.