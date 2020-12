Calci a casetta dell’acqua e defibrillatore a Buguggiate: denunciati due ventenni

Nella giornata di ieri, martedì i carabinieri della Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica due 20enni disoccupati del luogo già noti in quanto ritenuti responsabili in concorso del reato di danneggiamento aggravato.



In particolare i militari nel corso di un servizio di controllo del territorio, in seguito a

una segnalazione telefonica al 112 N.U.E., sono intervenuti nel centro della cittadina di Buguggiate, in via Papa Giovanni XXIII dove hanno fermato i due giovani disoccupati poco dopo aver danneggiato senza una ragionevole motivazione con dei calci un distributore automatico di acqua comunale, una “casetta dell’acqua”, ed un alloggiamento di apparato defibrillatore di pubblico accesso presente nelle immediate vicinanze, venendo successivamente bloccati dai carabinieri intervenuti sul posto.