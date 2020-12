Il concerto di Natale nella chiesa di Laveno Mombello

Sabato 19 dicembre, Il Comune di Laveno Mombello in collaborazione con la Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa di Laveno Mombello, organizza un concerto natalizio a ingresso libero presso la Chiesa Santi Filippo e Giacomo.

A partire dalle ore 18.00, suoneranno artisti locali, all’organo Gianluigi Arioli e Ivan Pedrocca, che eseguiranno brani della tradizione natalizia e non solo, alla tromba Giampiero Spertini, al violoncello Rosita De Gaetano e voce affidata a Anita Pawliszyn e Laura Ferrarini con la collaborazione di Maite Reyes e Stefano Boldrini.

Sarà possibile seguire il concerto in presenza, con ingresso contingentato in base alle disposizioni per la prevenzione del contagio da COVID-19. Inoltre per chi vorrà, sarà possibile seguire l’evento in streaming sul canale Youtube del Comune di Laveno Mombello.

Le coordinate:

https://www.youtube.com/channel/UCJ8HqDiGBsUsBzWnkisj5hA