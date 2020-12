Dote sport 2020-2021 per bambini e ragazzi: il bando a maggio

Con le attività sportive dilettantistiche sospese per il contenimento della pandemia, Regione Lombardia ha dapprima sospeso la Dote sport 2020-2021 e infine deciso di rimandare l’apertura del bando, che solitamente cade in autunno, alla prossima primavera.

La misura istituita nel 2014 come strumento di promozione dell’attività sportiva dei giovanissimi (bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni) consiste nel rimborso delle spese sostenute dalle famiglie in condizioni di fragilità economica fino a un massimo di 200 euro.

La Giunta di Regione Lombardia ha quindi approvato con una delibera i criteri per accedere alla Dote Sport 2020-2021 annunciando l’apertura del bando per il prossimo 3 maggio 2021.

Intanto il Pirellone consiglia alle famiglie di portarsi avanti, iniziando a richiedere l’ISEE 2021 (rilasciato dall’Inps attraverso portale o patronato dal 1 gennaio), che dovrà essere inferiore a 20 mila euro (oppure inferiore ai 30 mila euro in caso di nuclei familiari in cui sia presente un minore con disabilità).

Altro requisito necessario per accedere alla misura è che uno dei due genitori, o il tutore, sia residente in Lombardia da non meno di cinque anni.

La dotazione finanziaria è pari a 2 milioni di euro e, come sempre, il dieci per cento delle risorse sono riservate a minori con disabilità.

Per maggiori informazioni consultare la locandina oppure scrivere a dotesport@regione.lombardia.it.