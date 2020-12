Enel e Leonardo, intesa strategica su sicurezza ed energia

Sicurezza, efficienza energetica, comunicazioni satellitari e mobilità elettrica. Sono questi i temi su cui Enel e Leonardo hanno sottoscritto una lettera di intenti per una collaborazione strategica. La partnership prevede lo sviluppo e la messa in opera di nuove funzionalità e tecnologie per offerte specifiche dedicate ai propri clienti.

In particolare saranno sviluppate soluzioni innovative nel settore dell’energia e della mobilità elettrica, per quanto riguarda gli stabilimenti di Leonardo, nell’ambito della sicurezza, della digitalizzazione e delle comunicazioni satellitari per gli asset strategici di Enel. Tra questi, control room per il monitoraggio delle infrastrutture che integrano sensori di campo e servizi di geoinformazione basati su dati di satelliti e droni, informazioni sulle condizioni delle infrastrutture e del suolo attraverso tecniche interferometriche nonché soluzioni per la manutenzione predittiva e le comunicazioni sicure terrestri e satellitari.

Enel, attraverso Enel X, fornirà impianti di autoproduzione energetica efficienti e green, servizi di efficientamento energetico, di monitoraggio dei consumi e di demand response per le sedi e stabilimenti in Italia, Regno Unito e Stati Uniti. A cui si aggiungono interventi sulle reti elettriche a servizio degli stabilimenti, per il miglioramento della qualità e della stabilità di alimentazione, e soluzioni per la diffusione della mobilità elettrica, attraverso l’installazione di infrastrutture di ricarica di Enel X nelle sedi di Leonardo.