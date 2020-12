Ex Enel, inaugurato il supermercato: adesso c’è davvero tutto

D’ora in poi l’area riqualificata dell’ex Enel è completa: dopo l’importante maquillage che ha trasformato l’ex complesso disabitato in un centro commerciale e di servizi è aperto anche il supermercato che è stato il cuore e il motore dell’operazione che ha cambiato il volto a quella parte di Biumo.

Lunedì mattina, 7 dicembre, ha cominciato ufficialmente la sua attività il supermercato “Gruppo Fantinato“, che sostituisce l’inizialmente previsto Carrefour: sarà aperto 7 giorni su 7, dalle 8 di mattina alle 21.

Grande curiosità e interesse da parte del quartiere e oltre, per una apertura attesa da molti mesi e che finalmente mette la parola fine ad un lungo abbandono della zona.

Tra le opere pubbliche che il centro commerciale ha finanziato, ci sono i marciapiedi, la ciclabile, la nuova struttura della piazza. Nell’area insistono due paecheggi, di cui uno coperto, al servizio delle realtà commerciali del complesso.