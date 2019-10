Dopo le prime inaugurazioni, si comincia a vedere come sarà l’Ex Enel

I lavori all’ex Enel di viale Belforte procedono spediti e ormai si vedono anche dalla strada molte delle trasformazioni del comparto: a raccontarci le novità è stato Christian Spada, della Class Italia Immobiliare, la società che si occupa della commercializzazione degli immobili della struttura.

Innanzitutto, ci sono state le prime inaugurazioni: la prima è quella della palestra 24 ore su 24 Fit Active, che è stata inaugurata pochi giorni fa e sta lavorando già a pieno regime: «Anche tra la mezzanotte e le cinque ci sono almeno una ventina di utenti al giorno, e dalle cinque di mattina la frequenza è quasi normale» spiegano i gestori.

Inaugurato e funzionante è anche il negozio di Divani &Divani, le cui vetrine sono in vista del grande viale di collegamento con Varese e mostrano anche a chi transita con l’auto che il centro che riunisce molti negozi e servizi al posto della vecchia sede Enel è ormai in dirittura d’arrivo.

Vanno di grande lena anche i lavori del supermercato, la cui apertura sarebbe prevista per novembre. E fervono i lavori anche per il parcheggio sotterraneo, che servirà oltre al supermercato anche i negozi limitrofi.

Già in uso invece parte del parcheggio a terra, di grande utilità per gli utenti della palestra. Un terzo parcheggio, dedicato ai clienti del supermercato e suoi fornitori, è previsto anche dall’entrata di via Dalmazia. Continuano i lavori per gli altri negozio della palazzina che servirà il supermercato: al momento è previsto l’arrivo di una pasticceria, di un self service, e di centri di servizi.

Grande movimento anche per la palazzina che si affaccia verso largo quattro Novembre: qui ci sarà innanzitutto la nuova sede di Acsm Agam, che si sposterà da villa Augusta a fine anno: i primi uffici verranno quindi consegnati per quell’epoca. Ma accanto a loro si stanno preparando gli spazi per un centro veterinario, che aprirà poco dopo: al lavoro sulla palazzina ci sono Manuela Brusa Pasquè, l’architetto che ne dirige i lavori, e Martin Klapfer della Maxima Bau di Bolzano, l’azienda committente.

Da sinistra: Christian Spada, Manuela Brusa Pasquè e Martin Klapfer

Nel frattempo si sistemano gli spazi esterni: già definite e pronte le due aiuole previste nel piano, al lavoro per i marciapiedi con pista ciclabile che circonda il comparto. Fra poco cominceranno anche i lavori di riordino della parte verso largo IV Novembre.