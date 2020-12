Feliz Navidad: in coro gli auguri dei bambini e delle ragazze della Kolbe

Anche se a distanza i bambini e le ragazze del Coretto della Kolbe non rinunciano a cantare insieme, e insieme confezionano un piccolo dono in occasione del Natale “per far sentire più vicini tutti noie tutti i nostri cari – spiega la direttrice del coro Elisa Pozzi – un piccolo regalo che vogliamo condividere con tutti i lettori di VareseNews con i nostri auguri di Buon Natale: che porti gioia e vera speranza”.

Il coro composto da bambini e ragazze, uniti dalla passione per la musica, è nato per animare la messa delle ore 10 alla chiesa Kolbe in viale Aguggiari, ma negli anni è cresciuto ed ha ampliato il suo repertorio, con brani di musica leggera, pop, rock, gospel e concerti (e trasferte) a Padova, Assisi, Roma, Levico e Trento.

Per chi volesse sentire “Feliz Navidad” dal vivo “in diretta”, il Coro lo eseguirà al termine della messa delle 10 del 25 dicembre alla Kolbe.

L’intera celebrazione si può seguire in streaming su YouTube (canale: incamminoinsieme).