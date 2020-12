Fiori-Americanism, binomio vincente alle Bettole

È caduto anche qualche fiocco di neve sulla prima riunione dicembrina dell’ippodromo “Le Bettole” di Varese, con sei corse – guarda un po’ il caso – dedicate alle montagne della nostra provincia.

Galleria fotografica Galoppo alle Bettole: i vincitori del 2 dicembre 4 di 8

Il clou all’ultima gara in programma, il premio “Brusimpiano-Ardena”, handicap per 3 anni e oltre inserito nel palinsesto nazionale: la vittoria è andata al sei anni Americanism montato da Alessandro Fiori. L’altra prova di rilevanza nazionale, il “Varese-Campo dei Fiori” (4a corsa) è stata invece appannaggio di Valeria Toccolini in sella al tre anni Sos Help.

Il pomeriggio si è aperto con il successo dell’amazzone Danila Cherio su Alshalaal nel premio Lago Maggiore-Passo Forcora con ben 13 cavalli nelle gabbie. Seconda corsa (Cittiglio-Cuvignone) vinta da Dario Vargiu su Willy Il Coyote; terza corsa (Brissago-San Michele) per amatori appannaggio di Cadeau d’Amour e Davide Terzuolo; quinta corsa in bacheca per Marcello Belli su Many Kisses. Tutti i vincitori nel servizio fotografico di Giorgio Filimberti.