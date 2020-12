A fuoco un capanno a Marchirolo, vigili del fuoco in azione

Per cause in fase di accertamento, un capanno in un’area boschiva in via Monderizza a Marchirolo è stato interessato da un incendio.

I dieci vigili del fuoco della sede di Varese sono intervenuti con quattro automezzi: un’autopompa, un fuoristrada e due autobotti. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Le operazioni sono state particolarmente difficili perché la strada di accesso era resa impraticabile per la presenza della neve.

L’incendio ha interessato una notevole quantità di legna oltre che ad attrezzi vari, la colonna di fumo era visibile da distanza. Le operazioni si sono concluse nel tardo pomeriggio.