Gli hacker interrompono la conferenza online dei Verdi: pronta la denuncia

Finirà nelle mani della Polizia Postale la conferenza on-line organizzata ieri sera – lunedì 30 novembre – dalla Federazione dei Verdi della Provincia di Varese che aveva come relatore il professor Roberto Cenci, chiamato a parlare del tema dei rifiuti.

Il movimento ambientalista, rappresentato dai coordinatori Maura Punginelli e Massimiliano Balestrero, sporgerà infatti denuncia dopo l’attacco di sedicenti “hacker nazisti” (si sono dichiarati così; restano dubbi sulla reale appartenenza a movimenti di estrema destra) che sul finire della conferenza – una novantina i partecipanti – hanno interrotto la relazione del professor Cenci presentandosi con una slide nella quale compariva una svastica rossa (foto in alto), alla quale hanno fatto seguito insulti, bestemmie, rutti, frasi omofobe e un contorno di commenti tra il volgare e il demenziale.

A quel punto la conferenza sulla piattaforma Zoom è stata interrotta, anche perché a nulla sono valsi gli interventi degli organizzatori che hanno provato a riportare la calma e la normalità. Oggi, appunto, tutto il materiale disponibile (registrazione della conferenza, chat, immagini apparse…) sarà consegnato agli uomini della Polizia Postale con conseguente denuncia contro ignoti.

«Spiace vedere rappresentato, in una sola sera, tutto quel che il nostro partito da sempre combatte. Una buona ragione per continuare a difendere gli stessi fondamentali importanti diritti» scrivono Punginelli e Balestrero in una nota ufficiale della Federazione dei Verdi. L’intenzione è quella di riproporre al più presto la conferenza del professor Cenci che aveva, nel frattempo, catturato l’attenzione di molti utenti e stava facendo sorgere un dibattito civile in tema di rifiuti, discariche e inceneritori.