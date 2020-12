Guarita dal Covid a 82 anni: “Grazie all’ospedale di Luino”

A rivolgersi alla redazione è stato il nipote Gianluca, ma la lettera di ringraziamento arriva direttamente dalla nonna 82enne, che nel mese di novembre è stata ricoverata nel reparto covid dell’ospedale di Luino.

«La nonna fortunatamente ha combattuto questo maledetto virus e finalmente è uscita dall’ospedale ed è ritornata a casa – spiega Gianluca – Vi allego una lettera di ringraziamento che farebbe infinitamente piacere alla nonna che lei pubblicasse sul vostro giornale, che noi tutti seguiamo giornalmente con interesse e per la quale vi faccio i più vivissimi complimenti».

Un segnale di speranza che non possiamo non condividere. Ecco il testo completo della lettera di Nonna Vittoria.

Sono stata ricoverata il 16.11.2020 con crisi respiratoria, presso l’Ospedale “Confalonieri” di Luino 4° piano reparto covid.

Grazie alla professionalità e all’ immensa umanità di tutto il personale medico e infermieristico che mi ha sostenuto in ogni momento, particolarmente in quelli più difficili in cui avevo paura di non farcela.

Grazie ai fisioterapisti, che con professionalità e dedizione mi hanno restituito fiducia in me stessa per riprendere una vita normale, sono riuscita a combattere il covid – 19 all’età di 82 anni.

Al momento del ricovero, il mio quadro clinico era compromesso, il primo dottore che si è preso cura di me è stato il Dottor Christian Mongiardi, che con la sua eccezionale professionalità e umanità mi ha incoraggiato a superare l’inizio di questo terribile momento. Ha cercato di colmare la lontananza dai miei cari, regalandomi nei momenti più difficili delle video chiamate con loro, per farmi tranquillizzare un po’.

Grazie anche alla dottoressa Moretti, alla dottoressa Malagola che insieme al dottor Mongiardi durante la mia degenza mi hanno sostenuto con straordinaria umanità, con modi e parole gentili e convincenti, per alleviare la mia sofferenza.

Ancora un immenso grazie per aver informato giornalmente mia figlia del mio stato di salute. Esprimo davvero un grande grazie a tutti voi per la dedizione e l’attenzione con cui svolgete il vostro compito, in particolare in questo momento di emergenza.

Vittoria Foschi