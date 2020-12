Il Natale di Somma, con il pensiero rivolto al sindaco Bellaria in ospedale

«Sarà un Natale diverso, più intimo e più riflessivo, dove peseranno le assenze e le lontananze. Altre sfide impegnative ci aspettano, ma non manchi la speranza nel nostro cuore a rimarginare le ferite che questa prova ci ha lasciato».

Stefano Aliprandini, vicesindaco di Somma Lombardo, fa gli auguri di Natale alla città. In un momento difficile: perché è il Natale dell’anno del Covid, che tutti stanno vivendo con un po’ di fatica, e perché a Somma molti attendono ancora la guarigione del sindaco Stefano Bellaria, ancora ricoverato in ospedale.

Nell’ultima settimana le condizioni di Bellaria hanno destato particolare preoccupazione e sono state seguite anche con partecipazione da molti sommesi. I bambini di una scuola – ad esempio – hanno appeso sull’albero di Natale i loro biglietti in cui augurano al sindaco buona guarigione.

Negli ultimi giorni le condizioni di Bellaria sono leggermente migliorate, anche se la situazione non è risolta.

Nel messaggio natalizio, Aliprandini – che ha citato «empatia» come parola centrale – fa ovviamente gli auguri anche alle altre persone ammalate e a quelle in ospedale. Anche perché mai come in questo anno l’esperienza della sofferenza è diventata comune a tante persone.