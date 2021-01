Covid, il sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria è tornato a casa

Il sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria è tornato a casa dopo un lungo ricovero in ospedale a causa del covid. Il primo cittadino era stato ricoverato nelle settimane che hanno preceduto il Natale dopo che le sue condizioni erano peggiorate. Per lui si erano aperte anche le porte della terapia intensiva in Fiera a Milano, l’incubo di ogni malato di coronavirus, ma sin dal 24 dicembre le sue condizioni erano iniziate a migliorare fino alla negativizzazione dei giorni scorsi, all’ospedale di Circolo di Varese.

Bellaria, seppur molto provato, è comparso in una foto insieme alla famiglia a casa sua. Una bellissima notizia per i suoi concittadini che avevano fatto il tifo per lui affinchè si riprendesse il prima possibile.