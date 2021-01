Somma Lombardo, il sindaco Bellaria sta meglio e si è negativizzato

In assenza del titolare della poltrona di primo cittadino di Somma Lombardo, tocca al vicesindaco Stefano Aliprandini fare il punto sul contagio in città.

«Da inizio pandemia – ha spiegato in un videomessaggio Aliprandini – ci sono stati 914 infettati, 793 sono guariti mentre purtroppo 21 sono stati i deceduti. Attualmente ci sono circa positivi».

L’ultimo messaggio è per il sindaco Stefano Bellaria, che è stato colpito duramente dal virus ma ora è sulla via della guarigione: «Si è negativizzato – dice Aliprandini -, sta migliorando lentamente giorno per giorno e speriamo al più presto possa tornare al lavoro».