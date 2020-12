Il sindaco di Somma Stefano Bellaria in ospedale con Covid, il vice assume le sue funzioni

Il vicesindaco di Somma Lombardo Stefano Aliprandini ha assunto le funzioni di sindaco: il primo cittadino Stefano Bellaria è infatti attualmente impossibilitato, dopo essere stato ricoverato in ospedale per Covid.

Bellaria (che aveva già comunicato in modo trasparente due precedenti periodi di quarantena preventiva) aveva ufficializzato settimana scorsa la sua positività al Sars-Cov-2, lunedì ha ancora partecipato a una riunione online. Negli ultimi giorni le sue condizioni hanno richiesto poi il trasferimento in ospedale.

La Legge di riferimento – il Tuel, testo unico degli enti locali – prevede in caso di impossibilità appunto il trasferimento delle competenze del sindaco al suo vice, in via transitoria.

Passaggio necessario per proseguire le normali attività di un Comune, pur in un momento difficile: «Ho assunto le funzioni – spiega Aliprandini – e questa sera lo comunicheremo anche in via ufficiale, in occasione della seduta di consiglio comunale», che era già fissata.