La comunità di Velate piange Antonio De Francesco

La comunità di Velate perde un caro amico. Nel giorno dell’Immacolata, 8 dicembre, è mancato Antonio De Francesco. La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio e sono molti i velatesi che hanno voluto lasciare sulle pagine del gruppo Facebook del paese un loro ricordo e le condoglianze alla famiglia.

Antonio De Francesco è mancato all’età di 78 anni ed è sempre stato attivo per il suo paese. Per anni ha gestito l’oratorio, ha aiutato ad organizzare manifestazioni, appuntamenti culturali e sagre per la comunità. Per trent’anni è stato l’anima della Stravelate, in molti ricordano le feste di paese con l’alberto della cuccagna, le partite di basket nelle serate d’estate, la festa di San Cassiano.

Ha fondato il Cral (dopolavoro) della banca commerciale ed in particolare il Ctl (comitato tempo libero del Comune di Varese) di cui è stato promotore per anni; è stato anche un giornalista sportivo. Amava molto Velate ed il Sacromonte, nonostante fosse originario di Messina, città che ha lasciato a 24 anni. Tanti oggi lo ricordano anche per il suo impegno nello sport e nel volontariato.

«Quante cose ho imparato con Antonio De Francesco, grazie di tutto, Velate ha avuto tanto da te», scrive invece Daniele tra i tanti messaggi.

Antonio lascia la moglie Luciana e le figlie Greta e Jessica. Il giorno e la data del funerale verrano comunicati dalla famiglia appena stabilite.