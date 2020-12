La musica alla scuola secondaria di I grado “Mons. E. Manfredini”

Le Scuole Manfredini non si fermano. Un nuovo ambito va ad arricchire la proposta formativa della secondaria di I grado con l’apertura di una sezione ad indirizzo musicale per l’anno scolastico 2021 – 2022. Si comincerà così un’avventura che a tutti gli effetti desidera favorire lo sviluppo negli studenti di un importante mezzo espressivo come è di fatto la musica.

Il Corso offre ai ragazzi la possibilità di approfondire interessi e doti musicali coniugando il tradizionale curricolo scolastico ad un percorso triennale di potenziamento nell’ambito dell’educazione musicale e dello strumento. Nello specifico la Scuola Manfredini propone quattro specialità strumentali: chitarra, pianoforte, flauto traverso, clarinetto.

Il potenziamento di 2 ore in orario curricolare arricchisce il percorso solito con lettura, teoria e solfeggio e musica d’assieme. Quest’ultima esperienza, impegnativa e gioiosa, del “far musica insieme” ha un’importante valenza formativa, infatti il confronto e la collaborazione aiutano i ragazzi a plasmare sensibilità e abilità fondamentali per la crescita personale, attraverso nuovi modi e nuovi percorsi di arricchimento musicale e culturale. Il percorso di strumento è individuale e realizzato in orario extracurricolare.

Il Corso ad indirizzo musicale è opzionale e la volontà di frequentarlo è espressa dalle famiglie all’atto della preiscrizione alla classe prima.

Per l’ammissione al corso non è necessario sapere già suonare uno strumento, a undici anni sono un motore fondamentale la passione e la motivazione. Per aiutare la conferma dello strumento più idoneo, nel mese di febbraio 2021 i candidati sosterranno un test orientativo-attitudinale. La Commissione Esaminatrice sarà composta dagli insegnanti di Strumento musicale.