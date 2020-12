La Uyba resta ancora a guardare: ora deve recuperare quattro partite

Proseguirà anche in questo fine settimana il riposo forzato della Unet E-Work Busto Arsizio: a causa delle positività al Covid, le biancorosse hanno dovuto rinviare un nuovo incontro di campionato, quello previsto per domenica sul campo della neopromossa Trento.

Con questo slittamento, sono ora quattro gli incontri da recuperare per la squadra di coach Marco Musso che a questo punto potrebbe tornare in campo per il match previsto alla vigilia di Natale – e quindi giovedì 24 dicembre – sul campo di Treviso: alle 12,30 è infatti in calendario la sfida alla Imoco Conegliano anche se la decisione sarà presa entro martedì 22.

Oltra alla partita di Trento restano per ora in sospeso gli incontri con Chieri e Casalmaggiore validi per il girone di andata e quello con Monza, primo turno del girone di ritorno. Per effetto di tutte queste variazioni, anche la classifica di Serie A rimane di difficile lettura; la Uyba è purtroppo confinata nelle parti basse della graduatoria con 10 punti in 10 partite. Pochi, pur con tutte le scusanti del caso.

Intanto la società del presidente Pirola ha raggiunto l’accordo per prolungare il contratto con Jovana Stevanovic, la forte centrale serba di 28 anni (foto in alto) che era stata ingaggiata a inizio stagione e che aveva un accordo sino al termine dell’andata da ridiscutere in questo periodo. Stevanovic e il club hanno detto “sì”, una buona notizia in un momento complicato.