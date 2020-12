L’abbraccio delle associazioni alla città di Luino in un video

«A nome delle cinque parrocchie della comunità pastorale di Luino vorrei offre un augurio speciale di Natale a tutta la comunità e a tutte le famiglie, cercando di portare quella pace che Gesù ha portato a tutti gli uomini».

Con queste parole don Sergio Zambenetti, prevosto di Luino augura buon Natale a tutti i cittadini alla fin di un video in cui molte delle associazioni e realtà presenti in città si stringono a Luino in un momento difficile per tutti. Ci sono e autorità dell’amministrazione comunale col sindaco Enrico Bianchi, la Croce Rossa e i rappresentanti delle case di riposo – Molina e Monsignor Comi – il Gruppo giovani di Azione cattolica, Comunità Operosa Alto Verbano, il movimento dei Focolari, il Cai e Aisu: tutti che augurano buone feste.

Al messaggio del don segue una “video benedizione”.