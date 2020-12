L’ex consigliere Contini: “Natale al buio a Luino”

«Tutto buio, tutto spento. La piazza del Comune senza una luce, il porto Vecchio per la prima volta non illuminato, il Viale Dante senza i bellissimi alberi luccicanti. Mi dispiace dirlo, ma Luino a Natale non è mai stata così triste».

Il pensiero giunge da Mario Contini, consigliere comunale nelle quattro amministrazioni passate, che descrive l’atmosfera in questi giorni vista dai suoi occhi.

«Non un albero di Natale. Davvero una tristezza. Così la nuova amministrazione non aiuta il commercio, così non si dà alla gente un minimo di ottimismo. Sono d’accordo, non si poteva fare la pista di ghiaccio. Non era il caso di esagerare. Ma così sembra proprio una resa totale al pessimismo».