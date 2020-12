Il Liceo Legnani vi dà appuntamento al 2021

Per la scuola è arrivato il momento di pensare alle vacanze di Natale, da sempre sinonimo di serenità, riposo e anche compiti.

Proprio in attesa del suo quarto ed ultimo open day (8 gennaio 2021), il Liceo Legnani di Saronno ha pensato di suggerire agli aspiranti studenti alcune letture e alcuni video per permettere loro di chiarirsi le idee sulla scelta del liceo mettendo ulteriormente in luce cosa si studia al Legnani.

“Dall’Intervista impossibile ad Elena alla ricetta del Tiramisù in cinese, passando per la Costituzione italiana e ad altro ancora, i ragazzi di terza media potranno cominciare a sentirsi un po’ studenti liceali” spiega il professor Napolitano, referente orientamento in entrata.

Open Night: il Legnani si presenta

Con la quarta ed ultima iniziativa dedicata all’orientamento, il Legnani vuole venire incontro a quanti non hanno potuto seguire e partecipare alle precedenti attività oppure hanno avuto un giudizio orientativo diverso dalle aspettative.

L’appuntamento è per l’8 gennaio 2021 dalle ore 20.30 alle ore 22.30 e la serata sarà caratterizzata da una presentazione sintetica dell’offerta formativa, dei principali servizi agli studenti e, a seguire, da un ampio spazio dedicato alla possibilità di rivolgere domande al dirigente scolastico, al vice preside, ai docenti e agli studenti.

L’Open Night si svolgerà sulla piattaforma GoToMeeting (è obbligatoria la prenotazione). Il link per la partecipazione sarà inviato alle ore 19.45 del giorno 7 gennaio 2021, al termine delle iscrizioni.

CONTATTI

Liceo Legnani

Via Volonterio, 34

21047 Saronno (VA)

T.: 02.9602580 / 02.96705444

Email: marco.napolitano@liceolegnani. it (Referente Orientamento in Entrata)

Sito | Facebook