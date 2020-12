Maltempo, venerdì prevista un’abbondante nevicata

Una vasta e profonda depressione interesserà la Lombardia a partire da domani, venerdì 4 dicembre, e almeno fino a domenica 6 dicembre, portando neve anche a bassa quota.

Ad annunciarlo e il sito della Protezione civile della Regione Lombardia, che parla di “allerta arancione”. Le precipitazioni saranno diffuse su tutta la regione con accumuli abbondanti o molto abbondanti su Alpi e Prealpi, moderati sulla Pianura.

In dettaglio: domani il tempo sarà perturbato con precipitazioni diffuse e in estensione a partire dal mattino a tutta la regione; nel pomeriggio si intensificheranno ovunque.

Precipitazioni continue su Alpi e Prealpi mentre sulla pianura risulteranno più discontinue, con un passaggio più intenso da ovest verso est tra tarda mattinata e pomeriggio di domani, venerdì. Accumuli previsti: tra i 5 e i 40 mm sulla pianura con i valori inferiori ad est, più elevati ad ovest su Alpi, Prealpi e Appennino 30-60 mm ma localmente fino a 80-100 mm.

Limite neve fino a quote prossime alla pianura sui settori occidentali al mattino e nei fondovalle; in generale, graduale ed irregolare innalzamento nel pomeriggio/sera in particolar modo sui settori orientali e settori esposti al flusso da sud (Prealpi) mentre sui settori di nordovest e zone interne continuerà a nevicare fino a quote molto basse. “Pertanto – spiega il sito della Protezione Civile – gli accumuli previsti sono da ritenersi equivalenti in cm di neve generalmente oltre i 1000/1300 metri quota mentre alle quote più basse l’accumulo sarà via via inferiore specie sui settori orientali a causa di neve bagnata e contributo di pioggia alle quote più basse”. Intensificazione del vento a tutte le quote fino a moderato o forte, da est sulla Pianura, da sud in montagna oltre i 600/900 metri.

Sabato 05 dicembre condizioni di tempo instabile con possibili nuove precipitazioni deboli o moderate: quantitativi ad oggi piuttosto incerti ma probabilmente inferiori a quelli previsti per venerdì.