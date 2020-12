Marchirolo: scontro tra auto con due persone investite, arriva l’elisoccorso

Grave incidente nella serata di venerdì 18 dicembre a Marchirolo.

Poco dopo le 20, due auto si sono scontrate in via Rigoni, nella zona del Campo sportivo. L’incidente ha coinvolto anche due donne che stavano passando nella via.

Sul posto i Carabinieri e i soccorritori della Croce Rossa di Varese e di Luino, ed è intervenuto anche l’elisoccorso.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto con un’autopompa e un fuoristrada, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Le due donne investite, di 39 e 51 anni, sono state trasportate in ospedale una in ambulanza e la più grave con l’elisoccorso decollato dalla base di Como.