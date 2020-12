Come mettersi in proprio, due webinar gratuiti della Camera di commercio

Camera di Commercio, che attraverso i servizi proposti dal Punto Nuova Impresa sostiene la nascita di nuove realtà aziendali, propone due webinar per gli aspiranti imprenditori. L’obiettivo è di fornire agli aspiranti imprenditori un primo orientamento su come “mettersi in proprio” e sul percorso da seguire per sviluppare la propria idea di impresa.

Il primo appuntamento, che è previsto venerdì 4 dicembre tra le 9.30 e le 13, avrà come titolo “Mettersi in proprio tra opportunità e incertezze” ed è dedicato alla valutazione della fattibilità di mercato ed economica della propria idea imprenditoriale. Il relatore, l’esperto in tema di creazione e sviluppo d’impresa Piercarlo Caccia, offrirà un quadro sul nuovo contesto macroeconomico mondiale e locale prima di addentrarsi su temi quali l’analisi del mercato di riferimento e dei principali elementi di cambiamento per individuare opportunità di business e fattori di incertezza.

Non mancherà poi l’illustrazione del come progettare in dettaglio la propria start up con lo strumento del Business Model Canvas, passando dalla business idea al business design. Nel suo intervento, anche il tema della preparazione del business plan, con gli elementi da evidenziare e gli errori da evitare.

Lunedì 14 dicembre, questa volta dalle 14.30 alle 18, lo stesso relatore parlerà di «Come finanziare il proprio progetto di business”, analizzando i diversi strumenti per il finanziamento, tradizionali e innovativi. La partecipazione è gratuita: iscrizioni online, sul sito di Camera di Commercio Varese www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Convegni e Seminari → Webinar».