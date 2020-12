“Il mio regalo di Natale? Sparito dal 21 dicembre”

«Il mio regalo di Natale? È fermo in Posta dal 21 dicembre».

Lo segnala un nostro lettore, che preferisce rimanere anonimo, ma che allega la foto del tracking del suo pacco, perso tra il centro di smistamento di viale Belforte, l’ufficio postale di Barasso (da dove è partita la spedizione) e gli uffici di SDA (società di spedizioni che fa parte della galassia Poste Italiane) di Gazzada Schianno.

Ecco il racconto del nostro lettore: «Ho spedito un pacco il 21 dicembre con modalità express (consegna in 2/3 giorni). È fermo in transito a Varese da 8 giorni. Ho chiamato sia il numero del corriere Sda 0332 296511 sia i numeri delle poste di Varese viale Belforte. Suona sempre libero, è indecente gestire così una spedizione e in più ti fanno pagare la modalità express tipo 20 euro e non sai più che fine ha fatto il tuo pacco. Il titolo del servizio potrebbe essere “alla ricerca del pacco perduto con le Poste”. Posso capire il Natale e i ritardi per il COVID, ma non è corretto che ti facciano pagare il servizio express 20 euro».