Move-in, il servizio “antinquinamento” esteso in Piemonte e Ztl Milano

La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore ad Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha aggiornato il servizio MoVe-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) e le misure sul traffico in attuazione del Piano regionale degli interventi per il miglioramento della qualità dell’aria.

«Move-in è un servizio ha l’obiettivo di limitare le emissioni inquinanti e non la mobilità – commenta Cattaneo -. È stato voluto da questo assessorato e dal presidente Fontana per difendere le persone più in difficoltà a sostituire i veicoli, per ragioni economiche o personali».

MOVE-IN – COME FUNZIONA

Come spiegato dall’assessore regionale, il servizio consiste in una scatola nera montata a bordo dei mezzi di trasporto più inquinanti (qui l’approfondimento dello scorso ottobre a cura di VareseNews), collegata a provider informatici permettendo ai cittadini che ne fanno un uso limitato (da 1000 a 9000 km) di ottenere una deroga alle restrizioni previste nell’accordo di Bacino padano, in vigore dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30.

Move-In viene installato nei centri autorizzati, previa registrazione sulla piattaforma regionale Move-In. Il costo è di 50 euro il primo anno (30 per l’installazione e 20 per il servizio) e di 20 euro per ogni rinnovo. Per chi è già in possesso di una strumentazione idonea a rilevare i dati ovviamente il costo dell’installazione non è addebitato.

L’ESTENSIONE DEL SERVIZIO AD ALTRE REGIONI E COMUNI

«Questa delibera nasce dalla richiesta del Piemonte di poter utilizzare Move-in – aggiunge Cattaneo – e dalla necessità di consentirne l’utilizzo anche nelle Ztl, a cominciare da quelle di Milano. Il nostro atto apre la possibilità di allargarne l’utilizzo anche ad altri. Come le Regioni del Bacino Padano o Comuni che hanno zone a traffico limitato. Dopo infatti un confronto approfondito con l’autorità garante abbiamo ottenuto il consenso ad adeguare la disciplina della protezione dei dati personali anche alle Ztl».

SCHEMA D’ACCORDO COL COMUNE DI MILANO

«Un’attenzione particolare – precisa l’assessore ad Ambiente e Clima di Regione Lombardia – merita l’approvazione dello schema di accordo col Comune di Milano. Anche in città si va finalmente verso un sistema integrato di gestione della deroga chilometrica ai veicoli più inquinanti. Abbiamo predisposto tutto quanto necessario per l’estensione di Move-in anche all’Area B di Milano. Ci auguriamo a questo punto che anche il Comune di Milano assuma le delibere necessarie a consentire, a chi aderisce a Move-in, di circolare in città».

«Ciò è reso possibile – sottolinea l’assessore – attraverso i dati messi a disposizione dalla nostra piattaforma telematica. Nella delibera abbiamo definito il servizio con modalità di adesione, tempistiche ed effetti. Declinandolo per tutte le Ztl dei Comuni aderenti e in special modo, per dimensioni, alla Ztl di Milano Area b. Ora – conclude Cattaneo – con un provvedimento di variazione di bilancio, istituiremo degli idonei capitoli per la compartecipazione agli oneri prevista per coloro che utilizzeranno il sistema, a cominciare dalla Regione Piemonte e dal Comune di Milano».