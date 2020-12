Neve, blackout diffusi in diversi punti della provincia

Dopo l’incanto arrivano i disagi portati dalla neve. Per diversi comuni della provincia, questa mattina, venerdì 4 dicembre, il risveglio imbiancato ha portato con sé anche blackout e la conseguente mancanza di corrente.

La neve ha infatti fatto saltare le linee in tutto il Varesotto, da Casalzuigno a Taino (nella foto il palazzo Serbelloni innevato), passando da Comerio e Varese fino a Carnago.

Per quanto riguarda la viabilità, nella Città Giardino il Comune ha disposto tutte le squadre e oltre cinquanta mezzi al lavoro sulle strade dove continuano i lavori di pulizia e spargimento di sabbia e sale.

(La diretta con aggiornamenti qui: Nevica sul Varesotto, code e strade bloccate)

«Abbiamo già contattato l’Enel per segnalare la mancanza di corrente. Portate pazienza che si sistemerà tutto, sta nevicando tanto, ma ripristineremo la normalità – scrive ai cittadini il sindaco di Taino Stefano Ghiringhelli -. I mezzi spazzaneve e spargisale sono in azione sul territorio, quindi non preoccupatevi perché passeranno anche dalla vostra via».