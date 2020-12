Neve a Natale? Solo 2 volte in 54 anni

I fiocchi che scendono alle finestre, il panorama imbiancato, i pupazzi addobbati con carote, bottoni, sciarpe e cappelli e le immancabili battaglie a palle di neve: sono immagini che da sempre associamo al Natale, ma quante volte in passato durante il giorno di Natale ha veramente nevicato in Provincia di Varese?

È una domanda che si sono posti anche i ricercatori del Centro geofisico prealpino, che dopo una ricerca tra i dati degli archivi, hanno scoperto trattarsi di un fenomeno piuttosto raro. Infatti, dal 1967 al 2020 nel giorno di Natale ha nevicato solamente due anni: nel 2000 e nel 2004. Nel 2000 sono caduti 22-25 cm di neve a Varese e in tutta la provincia, ben 35 a Campo dei Fiori (1226m). Nel 2004 invece la neve ha raggiunto appena 4 cm. Nel 1985 c’è stato solamente del nevischio, mentre nel 2008 una bufera di neve ha spazzato la provincia nella notte tra Natale e S. Stefano con forti raffiche di vento.

12 sono invece gli anni in cui a Natale ha piovuto. Il maggior quantitativo è caduto nel Natale 2013 con 99 mm di pioggia (e altrettanti a S. Stefano), seguito dal 1973 con 17 mm, e in terza posizione il 1985 con 7.0 mm (e un po’ di nevischio).

Dicembre risulta comunque essere il mese meno piovoso dell’anno. Quindi, nel giorno di Natale ben 23 anni (42% del totale) hanno avuto cielo sereno o poco nuvoloso; nuvolosità variabile in 11 casi (20%) e cielo molto nuvoloso o coperto in 20 anni (38%).

Per quanto riguarda invece le temperature: la media del giorno di Natale è di 2.7°C. La media delle temperature massime per il giorno di Natale è di 6.2°C, mentre la media delle temperature minime per il giorno di Natale è di -0.8°C (trentennio di riferimento 1981-2010). La temperatura più alta registrata a Natale si è avuta nel 1988 con 17.5°C grazie al favonio. Il natale mediamente più caldo è stato quello del 2019 con una temperatura media di 10.1°C. La temperatura più bassa è stata -6°C nel 1970 ma anche 2001 e 2003 hanno raggiunto i -5.5°C mentre nel 2019 si è registrata la temperatura minima più alta di +6.6°C.