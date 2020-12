Open Day “virtuale” per la Scuola dell’Infanzia Vedani di Angera

Gennaio, tempo di Open Day … digitali. Ad Angera la Scuola dell’Infanzia Vedani è pronta ad aprire – almeno simbolicamente – le porte della materna per le famiglie con figli che compiranno tre anni entro il 30 aprile 2020.

Quest’anno, non potendosi svolgere nei locali della materna, l’open day organizzato dalla scuola avverrà tramite una sorta di tour digitale. Come spiegato infatti dal presidente Giampiero Pastorelli è in preparazione un filmato di presentazione che mostrerà i locali della scuola, le attività proposte alla famiglia e interviste per conoscere meglio il personale del Vedani.

Le famiglie interessate per l’anno scolastico venturo, 2021/22, riceveranno da parte dell’amministrazione comunale di Angera una lettera con un allegato che spiegherà come entrare in contatto con la scuola e prendere visione del filmato di presentazione, disponibile dal 19 gennaio.

«Tante sono le novità – spiega Pastorelli – che il consiglio di amministrazione, in concerto con il corpo docenti, ha pensato di realizzare per il prossimo anno in aggiunte alle recenti dotazioni quali impianto di ultima generazione di termo-condizionamento e trattamento con filtrazione acqua potabile».

Iniziative e novità, quelle rivolte ai bambini, da “pollice verde” e alla scoperta del codice della strada. A partire da febbraio, infatti, sarà realizzata una recinzione a cui seguirà nel lato sud la preparazione di un “laboratorio di giardinaggio”: un piccolo orto per imparare i segreti della semina, della cura delle piante e della loro stagionalità. L’altra novità riguarda invece una pista ciclabile provvista di cartelli segnaletici al fine di insegnare ai piccoli le regole del traffico stradale.

«Stiamo pensando – conclude Pastorelli – di ovviare all’inconveniente dei laboratori in aula con l’introduzione di collegamenti online per l’inglese, la musica ed altri ancora in attesa di verifica di fattibilità. Eventuali richiese di informazioni potranno essere inoltre scrivendo un’e-mail a scuolainfanzia.vedani@gmail.com».