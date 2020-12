Pellicini: “Basta anziani in coda al freddo fuori dalle poste”

«La direzione provinciale delle poste non può ignorare le proteste dei cittadini di Luino che chiedono che l’ufficio locale torni all’orario normale. Vedere file di anziani al freddo in fila per ore è uno spettacolo aberrante. Ciò non è imputabile al personale del nostro ufficio postale, che durante l’emergenza ha sempre lavorato con serietà e abnegazione, ma alla limitata fascia oraria di apertura al pubblico».

Lo fa sapere in una nota il consigliere comunale di minoranza Andrea Pellicini.

«Da sindaco, durante il primo lockdown, chiesi e ottenni che l’ufficio di Luino tornasse ad essere aperto fino alle 19.00. Ora chiedo alla nuova amministrazione di fare lo stesso per tutelare la dignità dei cittadini di Luino», conclude Pellicini.