Scontro tra due auto a Varese: una vettura si ribalta

Per cause da accertarsi due autovetture si sono scontrate questa mattina, attorno alle 11.30, a Varese in via Montorfano. Nell’impatto uno dei veicoli si è ribaltato su di un fianco. Tre le persone rimaste coinvolte ma , fortunatamente, senza gravi conseguenze.

I vigili del fuoco della sede di Varese sono intervenuti con un’autopompa e hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario, intervenuto con due ambulanze e l’auto medica per soccorrere i feriti, di 33 , 51 e 61 anni trasportate negli ospedali di Tradate e di Varese.