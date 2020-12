Si torna in sala chirurgica: la Sette Laghi aumenta le sedute operatorie

Sono trenta i pazienti Covid positivi in meno negli ospedali dell’Asst Sette Laghi. In totale sono ancora 364 i letti dedicati a questa patologia a cui si aggiungono 21 persone in terapia intensiva e una dozzina con la Cpap. Gli accessi in pronto soccorso si mantengono stabili al momento tra gli 80 e i 100 con una percentuale di patologie da Covid attorno al 10%.

L’azienda ospedaliera potenzia così l’attività chirurgica anche se in modo progressivo. Rispetto al culmine della pandemia e dello sforzo assistenziale del novembre scorso si fanno circa 20 interventi in più di media al giorno, passando dai 37 di metà novembre agli attuali 57.



Soprattutto è l’ospedale di Circolo a beneficiare di un progressivo potenziamento delle sedute: si è passati da 12 a 23 interventi al giorno mentre al Del Ponte l’aumento è stato da 11 a 17. Minore l’incremento a Cittiglio ( da 3 a 5) e a Tradate da 10 a 12.

La precedenza rimane a tutta l’attività di tipo oncologico e agli interventi con carattere dell’urgenza ed emergenza e non procrastinabili.