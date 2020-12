Solidarietà in Circolo: il PD di Malnate aderisce all’iniziativa nazionale.

Domenica 13 e 20 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il circolo del Partito Democratico di Malnate aprirà le proprie porte per la raccolta solidale di generi alimentari e di prima necessità per le persone in difficoltà di Malnate.

Il circolo del Partito Democratico ha deciso di aderire alla campagna promossa a livello nazionale “Solidarietà in Circolo” per la raccolta di generi alimentari e di prima necessità per le persone più bisognose. Il segretario cittadino Matteo Rodighiero dichiara: “Anche il nostro circolo ha deciso di dare un aiuto concreto alle persone più bisognose di Malnate. Seppur questo rappresenti un piccolissimo aiuto, una goccia infinitesimale in un mare di disperazione causata dalla crisi sanitaria ed economica, è doveroso promuovere azioni del genere verso i nostri concittadini più bisognosi. Anche noi, come gruppo politico, desideriamo fare la nostra parte e non tirarci indietro. Inoltre sono convinto che questa iniziativa possa avere un ottima risposta da parte dei Malnatesi che hanno sempre dimostrato la propria generosità. Infine, tutti i beni raccolti in queste due giornate verranno destinati alle famiglie più bisognose attraverso le associazioni locali.”

Quali beni verranno raccolti?

Pasta, riso, olio, passata di pomodoro, verdure in scatola, tonno in scatola, zucchero, latte confezionato, panettoni, biscotti, prodotti per l’infanzia e prodotti per l’igiene personale e della casa.

Quando è possibili portarli?

Il circolo del Partito Democratico di Malnate sarà aperto domenica 13 e 20 dicembre dalle 9.00 alle 12.00 nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid.

Quello che potrebbe essere per noi un piccolo gesto, per qualcun altro potrebbe significare molto.