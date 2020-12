Terzo concerto “virtuale” al conservatorio Puccini, con il giovanissimo pianista Gabriele Rizzo

Gabriele Rizzo

Nato a Varese il 27 settembre 2009, ha iniziato gli studi del pianoforte con la Prof.ssa Miryam Pinotti presso la Scuola Civica di Arcisate convenzionata con il Conservatorio di Como, dove nel 2019 ha conseguito la Certificazione base in Teoria e solfeggio con la votazione di 9.75. Attualmente studia con la Prof.ssa Irene Veneziano presso l’ISSM “G. Puccini” di Gallarate, dove ha conseguito la Certificazione di Livello Base in pianoforte con 10 e lode.

Ha partecipato a concorsi di pianoforte nazionali ed internazionali, ottenendo numerosissimi riconoscimenti. Tra questi, il 1° Premio Assoluto al “Concorso musicale giovani pianisti” di Arcisate 2017 e 2018, il 1° premio al Concorso Nazionale “Città di Giussano”, al Concorso Pianistico Nazionale “J. S. Bach Città di Sestri Levante” e al Concorso Pianistico Internazionale “Città di Albenga” nel 2018, anno in cui ha ottenuto anche il 2° Premio al Concorso Pianistico Internazionale “Il Pozzolino” di Seregno. Nel 2019 ha vinto il 1° Premio al Concorso “Villa Oliva” di Cassano Magnago e il 1° Premio Assoluto in tutti gli altri concorsi in cui ha partecipato: al Concorso Internazionale “Livorno Piano Competition”, al Concorso Pianistico Internazionale “B. Bettinelli” di Treviglio con 100/100 e Premio speciale “M. Gallarani”, al Concorso Internazionale “Concorso per crescere” di Milano con 100/100 e Premio del pubblico, al Concorso Nazionale per Giovani Pianisti “Acqui e Terzo Musica” con 100/100 e Premio “Tavella” fra tutte le categorie, al Concorso “Piano Talents” di Milano, al Concorso “Steinway” a Milano (passando così alla finale che si svolgerà nel 2021 a Verona), al Concorso Internazionale “C. Franck” di Bruxelles in Belgio. Nel 2020 ha vinto il 1° Premio Assoluto al Concorso Pianistico “Piano Day” di Torino con 100/100. In aprile 2020 ha conseguito il 1° premio Assoluto con il massimo del punteggio in due concorsi online: il Concorso Internazionale “Lviv Kawai Quarantine” su 299 partecipanti (Ucraina) e il Concorso di Esecuzione Musicale “Ispirazioni Sonore”. In novembre 2020 ha vinto il 1° Premio assoluto al “Piano Talents Competition Online” di Milano.

Ha partecipato al Campus Estivo Musicale organizzato dalla scuola di Musica MC di Milano presso Fondo. Ha seguito lezioni di perfezionamento del M° Konstantin Bogino a Biella e dei Maestri Vincenzo Balzani e Philippe Raskin a Lovere. Si è esibito in diverse manifestazioni musicali a Induno Olona , ad Arcisate, a Varese, a Gallarate, in Villa Puricelli di Bodio Lomnago, nel Teatro Nuovo di Treviglio, per l’Associazione “Dedalo” di Novara, per la 115ma Stagione Concertistica della Società del Quartetto di Bergamo, per l’evento “Wunderkinder 2020” presso la sala Gustav Mahler a Dobbiaco.