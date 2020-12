Travolto da una pianta a Golasecca, è grave

Un uomo è stato soccorso in via Cesare Battisti, a Golasecca, poco prima delle 17.

L’uomo si trovava sotto una pianta che (come decine di altre in provincia, foto d’archivio) è caduta per il peso della neve.

L’uomo ha riportato un trauma cervicale, ma non è rimasto schiacciato dalla pianta: è riuscito a “uscire” da sotto i rami e portarsi a bordo strada. Qui è stato soccorso dal 118, che l’ha trovato in arresto cardiaco.

Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri di Gallarate.