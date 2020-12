Questo è un natale strano? Allora tuffiamoci in mare!

Buona Natale!

Un po’ triste, un po’ sciancato, un po’ deprimente ma pur sempre Natale.

Tuffiamoci in mare, nel mare della mente e facciamo pensieri rilassanti. Ce lo meritiamo tutti.

Pesci del mondo (There are fish everywhere)

There are fish everywhere è il titolo originale di questo albo illustrato pubblicato in Italia da Sassi Junior. Tradotto con “Pesci dal mondo” è un caleidoscopio di pesci colorati provenienti dai Caraibi, dagli oceani, dai mari.

Indossa la maschera, le pinne, la muta e immergiti sott’acqua. C’è il pesce scoiattolo, il pesce trombetta, il saltafango. E tu? Che pesce sei?

Pesci del mondo

di Britta Teckentrup

Sassi Junior editore – € 13,90

Kahu e la balena

I più grandi possono nuotare in un’avventura senza tempo.

Kahu è una bambina di otto anni. Ha perso la mamma ma tutta la sua famiglia le vuole bene. Tutta, tranne il nonno. Lui sperava in un discendente maschio. Kahu però è una bambina determinata e coraggiosa. Riuscirà a conquistare l’affetto del nonno e a salvare la balena che si è arenata sulla spiaggia del villaggio.

Un romanzo sul rapporto con la natura che parla del valore della famiglia e ci mostra la cultura maori.