Un nuovo sito e gli auguri dal canile di Varese

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una comunicazione e gli auguri dei volontari del canile di Varese

Grazie al vostro prezioso aiuto, nonostante un 2020 così difficile, abbiamo raggiunto grandi traguardi (addirittura inaspettati!) e per ringraziarvi vogliamo festeggiare il Natale con un regalo.

Abbiamo deciso di “donarvi” e “donarci” un nuovo strumento per restare in contatto: il primo sito ufficiale del Canile di Varese!

E’ il primo mattone di una nuova casa che vogliamo costruire insieme.

Una casa, un luogo, un punto d’incontro per dare visibilità ai nostri cani ed alle iniziative dell’associazione, dove diffondere la cultura cinofila e il rispetto verso gli animali, dove presentare i nuovi progetti e – non ultimo – raccontarvi il sogno di costruire una nuova struttura.

Accompagnateci nella crescita di questo nuovo spazio, che mese dopo mese si arricchirà di contenuti e nuove sezioni!

Prima di salutarci vogliamo aggiornarvi sulla campagna di raccolta fondi “Facciamo rete”, attiva fino al 06 gennaio 2021: è stato un successo e grazie a voi abbiamo raccolto quasi 8.000 euro!

Ci piacerebbe raggiungere la cifra tonda, per poter rendere migliore la vita dei cani: vi chiediamo un ultimo sforzo per inaugurare il nuovo anno con questo grande traguardo.

Buon BAU NATALE 2020 a tutti voi

La grande famiglia del Canile di Varese – LNDCVA